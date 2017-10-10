تفاصيل الإطاحة بامرأتين تورطتا في ابتزاز وتهديد مواطنة

نجحت الجهات المختصة بشرطة الرياض بالتنسيق والتعاون مع هيئة الأمر والمعرف في الإيقاع بامرأتين، تورطتا في ابتزاز مواطنة ومطالبتها بدفع 8 آلاف ريال.

وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد لمركز شرطة حي المنار بلاغ من مواطنة، تفيد بتعرضها للابتزاز والتهديد من قبل امرأتين بفضح علاقتها السابقة بإحداهما في حال لم تدفع لهما مبلغ 8 آلاف ريال.

وأضاف الناطق، أنه وبعد التثبت من صحة البلاغ وبناء على المعلومات الواردة، نفذت الجهة المختصة بشرطة الرياض جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن القبض على المتهمتين، وهما مواطنة ووافدة سورية الجنسية، وضبط بحوزتهما أجهزة الاتصالات المستخدمة، وجرى إشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.