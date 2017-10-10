الإسكان : 92% من الوحدات السكنية المعروضة لم تجد مشترين

كشفت وزارة الإسكان عن عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها، وتلك التي لم تجد مشترين، خلال أهم مواقع التسويق العقاري الالكتروني في النصف الأول من عام 2017 الحالي، في المدن الرئيسية الخمس.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الدورية، أن هناك ما يزيد على 92% من عروض بيع الوحدات السكنية لم تجد مشترين في المواقع الإلكترونية، وبقيت ضمن المعروض السكني المتاح للبيع، مع بداية النصف الثاني من عام 2017.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، تم بيع 4566 وحدة سكنية فقط خلال 6 أشهر، أي بمتوسط شهري 761 وحدة، وذلك من أصل 57595 وحدة، معروضة في السوق على مستوى المملكة، وبذلك يكون المتبقي هو 53029 وحدة، ما تزال في انتظار مشترين.

وأضافت الوزارة أن 80% من الوحدات المعروضة للبيع تتمركز في 5 مدن رئيسية ونشطة عقاريا، وهي الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، منها في الرياض فقط، 26.8 ألف عرض، كما يكفي المخزون القائم من الوحدات لتغطية 69 شهراً من الطلب على تملك المساكن.