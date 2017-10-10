بالصور: برعاية نائب أمير جازان ” محافظ صبيا يدشن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القيم بتعليم صبيا

برعاية من صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، دشن محافظ صبيا علي بن موسى زعلة صباح اليوم ” الثلاثاء ” المرحلة الثانية من مشروع بناء القيم وتوجيه السلوك ، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، ونائب رئيس لجنة الحد الجنوبي الدكتورأاحمد القران ، وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين بالمنطقة .

وقد افتتح زعلة المعرض المصاحب للبرنامج وشاهد الفعاليات التي نفذتها المدارس لتعزيز القيم ،

وبعد ذلك بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ، ثم تليت آيات من القران الكريم ، وبعد ذلك تحدث مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس بكلمة قال فيه : إن القيم هي العماد لكل وطن يريد الرقي والحضارة ، ولا يمكن لمجتمع أن ينهض أو يتقدم من غير بناء قيم أبنائه ، ولذلك أخذت القيم والأخلاق وتوجيه السلوك مساحة واسعة في تعاليم ديننا الحنيف ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ” ، وقال الأحوس : ” وتأتي الرؤية العملاقة لوطننا لتوكد أن بناء القيم وتوجيه السلوك لأفراد الجيل تعد جوهراً ولباً ومرتكزاً لخارطتها الواسعة نحو الوصول إلى المجتمع الحيوي المتين والوطن الطموح ” ، وبعد ذلك دشن محافظ صبيا انطلاق المرحلة الثانية ، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن فعاليات المرحلة الثانية من مشروع بناء القيم وتوجيه السلوك . ثم قدم الطلاب مهدي جعفري ومعتز شويهي ومعن اسحاق من تعليم صبيا مشاركة تؤكد افتخارهم بما قدم من المشروع في مرحلته الأولى ، ثم قدم الطالب أحمد صديق قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور ، وبعد ذلك صعد محافظ صبيا الأستاذ علي زعله والدكتور عسيري الأحوس بتكريم الشركاء والداعمين والمشاركين في إنجاح فعاليات المشروع ، ثم تم تكريم المدارس الفائزة في مسابقة بناء القيم وتوجيه السلوك بأكثر من 150.000 ريال .

الجدير بالذكر بأن هذا المشروع حظي بعناية واهتمام سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والذي رعى فعاليات انطلاق المشروع في عامه الأول والذي تم توزيعه على ثلاث سنوات ، حيث يعزز المشروع في عامه الأول قيمة النظافة في الصف الأول والرابع الإبتدائي ، وقيمة النقاء من السموم في الصف الأول المتوسط ، وقيمة المسؤولية الوطنية في الصف الثالث الثانوي ، وفي السنة الثانية يعزز المشروع قيمة الترتيب والنظام في الصف الثاني والخامس الإبتدائي ، وقيمة الصداقة الايجابية في الصف الثاني المتوسط ، وقيمة العمل التطوعي للصف الأول الثانوي ، وفي السنة الثالثة يعزز قيمة الإحترام في الصف الثالث والسادس الابتدائي ، وقيمة العمل في الصف الثالث المتوسط ، وقيمة القيادة الواعية في الصف الثاني الثانوي .