دوريات فرع المجاهدين بمنطقة جازان، تحبط عمليات تهريب ، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين 

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، من احباط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع ، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الثلاثين يومًا الماضية، تمكّنت من خلالها من القبض على ١٢٨٠ متسللًا من مختلف الجنسيات و٢١٨ مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، موضحا أنه بمتابعة مجموعة من المهربين تم ضبط ٢٤ مسدس متنوع، و٢٤ مخزن لنفس السلاح، و٢٨١٧٩ طلقة حية متنوعة، والقبض عل ٥٣ مهربًا في قضايا مختلفة، وأضاف إلى أن دوريات المجاهدين تمكنت من ضبط ١٣٧ مركبة ودراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب و٣٩.١٨٨ حزمة من القات وكمية من الألعاب النارية المهربة.

واضاف انه تم مداهمة عده مواقع لترويج المخدرات وضبط ٦٧٩ لترًا من العرق المسكر بعبوات مختلفة، وضبط ٦٠ بلاطة حشيش، و٧٠٨ ريالًا سعوديًّا.

من جهة أخرى أضاف مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير إلى أن الحملات الأمنية مستمرة في مجابهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وأشرف مباشر من سعادة مدير عام الادارة العامة للمجاهدين د. عبدالله السويد