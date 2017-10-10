هنا رابط التأكد من استحقاقيتك لخصم تأمين المركبات عبر خدمة “أحقية”

أصدرت شركة نجم لخدمات التأمين، بعد تلقيها توجيهات من مؤسسة النقد، خدمة جديدة يمكّن العميل من الاطلاع على استحقاقه خصم تأمين المركبة، من خلال سجل التأمين للعميل قبل شرائه لوثائق تأمين المركبات، موضحة أن الخدمة تتوفر على موقعها الإلكتروني على هذا الرابط.

وشدّد محافظ النقد، أحمد الخليفي، على أن المؤسسة كانت قد وجّهت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات للأفراد منذ أبريل الماضي إلى تقديم خصمٍ لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين وخصم ولاء تصل نسبته إلى (10%).

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وأشار الخليفي إلى أن المؤسسة تهدف من ذلك إلى تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية، من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين من الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد في تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.

كما دعت المؤسسة الجمهور إلى معرفة حقوقهم واستخدام خدمة “أحقية” لمعرفة الخصم المستحق، وتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في حال تعرضهم لأي ممارسة غير عادلة من شركات التأمين، وذلك من خلال موقعها على الإنترنت www.sama.gov.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.