«التجارة»تكشف حقيقة منحها شركة «دوبلي» ترخيصا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

«التجارة»تكشف حقيقة منحها شركة «دوبلي» ترخيصا

«التجارة»تكشف حقيقة منحها شركة «دوبلي» ترخيصا
وزارة-التجارة-والاستثمار
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن عدم منح شركة “دوبلي” ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية أو تسويقية.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي في (تويتر) رداً على استفسار وردها “الوزارة لم تمنح شركة “دوبلي” ترخيصا للقيام بأي أعمال تجارية أو البحث عن مسوقين بأسلوب التسويق الشبكي وأن ذلك مخالف للأنظمة ويوجب العقوبات.

وأكدت أن الوكالة الممنوحة لوكيل الشركة تخوّل وكيلها المحلي بالقيام بالتسويق الإلكتروني بنفسه فقط وهي “منتهية” ولا تمكّنه من ممارسة أي نشاط إلكتروني.

وحذرت التجارة من الشركات التي تطلب الاشتراك بمبلغ مالي وجذب أكبر عدد من العملاء وتعدهم بخدعة الأرباح، لأن هذا النشاط تسويق شبكي مخالف للأنظمة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*