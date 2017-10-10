حقيقة تلقي محكمة عفيف شكوى مواطن ضد وافد دهس “نملة” متعمداً | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

حقيقة تلقي محكمة عفيف شكوى مواطن ضد وافد دهس “نملة” متعمداً

حقيقة تلقي محكمة عفيف شكوى مواطن ضد وافد دهس “نملة” متعمداً
فيفاء أون لاين - متابعة

نفت مصادر صحة ما نُسب إلى قاضٍ في محكمة محافظة عفيف غرب منطقة الرياض من نظره قضية قدمها مواطن قبل نحو 8 أعوام (2009) يشتكي فيها مقيماً ويتهمه بقتل “نملة” عمداً.

وأكدت المصادر، أن ما نُسب إلى القاضي غير صحيح، مشيرة إلى أن المحكمة لم تستقبل القضية؛ حيث رفض القاضي الذي أحيلت إليه الشكوى من الشرطة أن ينظر فيها، لافتة إلى أن المدعي لم يقابل القاضي ولم يدُر بينهما أي حديث.

وكانت قصة المواطن قد حظيت بتداول واسع على الإنترنت، ونشرت عدة مواقع أن القاضي قال له إن عليه أن يحضر وكالة شرعية من ذوي النملة حتى يستمع لمطالبته بحقها من الوافد الذي سحقها برجله حتى ماتت.

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