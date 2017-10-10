بالصور.. صاروخ حوثي يستهدف مدرسة بجازان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

ويتسبب في تهدم بعض أجزائها

بالصور.. صاروخ حوثي يستهدف مدرسة بجازان

بالصور.. صاروخ حوثي يستهدف مدرسة بجازان
فيفاء أون لاين - متابعة

استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ “أرض- أرض” مدرسة في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، فجر اليوم الثلاثاء.

صرح بذلك مصدر رسمي بقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، موضحاً أنه نتج عن سقوط الصاروخ تلف وتضرر في مباني وفناء المدرسة، إضافة إلى تضرر بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي لا تتردد في استهداف المدارس والمنشآت المدنية، ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا أظهرت حجم الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمدرسة.

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