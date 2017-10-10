ويتسبب في تهدم بعض أجزائها بالصور.. صاروخ حوثي يستهدف مدرسة بجازان

استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ “أرض- أرض” مدرسة في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، فجر اليوم الثلاثاء.

صرح بذلك مصدر رسمي بقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، موضحاً أنه نتج عن سقوط الصاروخ تلف وتضرر في مباني وفناء المدرسة، إضافة إلى تضرر بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي لا تتردد في استهداف المدارس والمنشآت المدنية، ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا أظهرت حجم الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمدرسة.