مُضاربة بين أخوين تنتهي بمقتل أحدهما طعنًا

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف اليوم، واقعة مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا، بعد مُضاربة نشبت بينهما شمال المحافظة. وحسب معلومات أوردتها “سبق” أن مضاربة نشبت بين أخوين بأحد الأحياء شمال الطائف، نتج منها طعن أحدهما للآخر أربع طعنات في الظهر، وكانت إصابته حرجة، في حين باشرت دوريات الأمن برفقة الجهات الأمنية الأخرى الواقعة على الفور.

ونقل الهلال الأحمر الشخص المصاب إلى مستشفى خاص قريب من موقع الحادث، وبعد وصوله للمستشفى انتقل إلى رحمة الله متأثرًا بالطعنات التي أصابته.

وجرى ضبط الجاني وتسليمه لمركز شرطة الحوية، حيث يتم استيقافه لديهم لحين إحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.