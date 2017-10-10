“هدف”: دعم 20 و15 % من أجور السعوديات والسعوديين بالمنشآت

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل تفاصيل برنامج “هدف” لدعم نمو توطين المنشآت.
وقال: “يتحمل (هدف) نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًّا بالتوطين ما يعادل نسبة 20 % من الأجر الشهري للمواطنة و15 % للمواطن”.
وبيَّن أن برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت يدعم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي، ومتاح لجميع المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أنه يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 2017/ 7/ 31 في المنشأة، ولفترة العامين القادمين.
وقال: يُدفع الدعم وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج بدءًا من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفه، سواء سبق دعمه من هدف أو لم يدعم.
وأكد أن برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
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