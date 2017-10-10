“هدف”: دعم 20 و15 % من أجور السعوديات والسعوديين بالمنشآت | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

“هدف”: دعم 20 و15 % من أجور السعوديات والسعوديين بالمنشآت

“هدف”: دعم 20 و15 % من أجور السعوديات والسعوديين بالمنشآت
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل تفاصيل برنامج “هدف” لدعم نمو توطين المنشآت.

وقال: “يتحمل (‫هدف) نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًّا بالتوطين ما يعادل نسبة 20 % من الأجر الشهري للمواطنة و15 % للمواطن”.

وبيَّن أن برنامج ‫دعم نمو التوطين في المنشآت يدعم جميع منشآت ‫القطاع الخاص بشكل آلي، ومتاح لجميع ‫المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أنه يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 2017/ 7/ 31 في المنشأة، ولفترة العامين القادمين.

وقال: يُدفع الدعم وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج بدءًا من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفه، سواء سبق دعمه من هدف أو لم يدعم.

وأكد أن برنامج ‫دعم نمو التوطين في المنشآت يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

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