فريق طبي يستخرج رصاصة من بطن طفل

تمكن فريق طبي بمستشفى البدائع العام، بقيادة أخصائي الجراحة أحمد عيسى، من استخراج رصاصة داخل بطن طفل يبلغ من العمر عشر سنوات.

وكشف بيان للمستشفى أن الطفل حضر لقسم الطوارئ ويعاني من آلام في البطن حادة وبعد الكشف السريري وأخذ الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود رصاصة بندقية هوائية داخل أحشاء الطفل حيث لا بد من التدخل الجراحي.

وأوضح البيان، الذي حصلت الوئام على نسخة منه، أنه تم إجراء عملية عاجلة لاستخراج الرصاصة وخلال العملية تبين وجود نزف داخلي من شريان صغير نابض وعشر إصابات في الأمعاء ( القولون المستعرض والأمعاء الصائم والأمعاء اللفائفي والقولون السيني وكذلك إصابة في مساريقا الأمعاء الدقيقة).

وأكد البيان أنه تم رتق جميع الإصابات وغسل البطن، وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة.