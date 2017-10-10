“العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع حالة “مسنّ فرسان” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

“العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع حالة “مسنّ فرسان”

“العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع حالة “مسنّ فرسان”
فيفاء أون لاين - متابعة

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، إن فرع الوزارة في منطقة جازان تفاعل مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد المسنين في محافظة “جزر فرسان”، الذي يعاني من انخفاض في مستوى حالته الاجتماعية، حيث وقف فريق مكتب الضمان الاجتماعي في جزر فرسان على حالة المسنّ لتقديم المساعدات العاجلة، وتلمس احتياجاته ورفع تقرير مفصل عنها.

وأضاف أبا الخيل، في بيان، أنه « تبيّن من خلال زيارة فريق المكتب لمقر إقامة المسنّ ودراسة حالته، بأنه مستفيد من الخدمات الضمانية، حيث يتسلم معاشا ضمانيا، بالإضافة إلى دعم الغذاء والكهرباء».

واستطرد: كما تم توجيه إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة بسرعة صرف المساعدات اللازمة له”.

وأشار إلى أنه تم عبر الزيارة أيضًا الاطمئنان على الوضع الصحي للمسن، من خلال التنسيق والتواصل مع المشرف على الخدمات الصحية ومدير مستشفى فرسان العام، مبينا أن فرع الوزارة يجري المتابعة المستمرة لحالة المسن، ويتم العمل حاليا على إيوائه في دار المسنين؛ لتقديم كافة أشكال الرعاية المطلوبة.

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