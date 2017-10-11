” محافظ صبيا يستقبل الدكتور المصيبيح “

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة في مكتبه قبل ظهر اليوم الأربعاء الدكتور/ سعود بن صالح المصيبيح المستشار التربوي والإعلامي بحضور رئيس البلدية الأستاذ/سفر بن سعد الشهراني ومدير الشرطة الرائد/صالح بن محمد آل كليب بمناسبة زيارته الحالية للمحافظة للمشاركة في فعاليات برنامج

” بناء القيم وتوجيه السلوك ” الذي تنظمه إدارة تعليم صبيا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان منوهاً بتفاعل التربويين والإعلاميين مع هذه المبادرة الرائدة والمفيدة لأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات،

ومن جانبه أعرب د/ المصيبيح عن سعادته بزيارة صبيا وتقديره لاهتمام ومتابعة المحافظة للأنشطة التعليمية.