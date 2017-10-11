” محافظ صبيا يستقبل الدكتور المصيبيح “ | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

” محافظ صبيا يستقبل الدكتور المصيبيح “

” محافظ صبيا يستقبل الدكتور المصيبيح “
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة في مكتبه قبل ظهر اليوم الأربعاء الدكتور/ سعود بن صالح المصيبيح المستشار التربوي والإعلامي بحضور رئيس البلدية الأستاذ/سفر بن سعد الشهراني ومدير الشرطة الرائد/صالح بن محمد آل كليب بمناسبة زيارته الحالية للمحافظة للمشاركة في فعاليات برنامج
” بناء القيم وتوجيه السلوك ” الذي تنظمه إدارة تعليم صبيا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان منوهاً بتفاعل التربويين والإعلاميين مع هذه المبادرة الرائدة والمفيدة لأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات،
ومن جانبه أعرب د/ المصيبيح عن سعادته بزيارة صبيا وتقديره لاهتمام ومتابعة المحافظة للأنشطة التعليمية.

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