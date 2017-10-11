الشيحة: حققنا إنجازاً فنياً في مجال تحسين كفاءة التوليد بنسبة 40 في المائة والتي كان مخطط لها عام 2020م

كشف المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن نجاح خبراء ومهندسي الشركة في تحقيق إنجازاً فنياً بقطاع توليد الطاقة الكهربائية، بعد أن وصلت نسبة تحسين كفاءة التشغيل بمحطات التوليد إلى (40%)، وهي النسبة التي كان مخطط لها أن تصل إليها في عام 2020م، مؤكداً أن هذا النجاح سوف يكون دافعاً إلى تحقيق مزيد من الانجازات ضمن استراتيجية الشركة لخفض الاعتماد على النفط من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية ضمن رؤية المملكة 2030م.

وأوضح الشيحة، على هامش تصريحاته خلال الملتقى السعودي للكهرباء 2017م، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 محرم 1439هـ، الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017م، أنه في إطار استراتيجية استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة، فقد نجحت الشركة، الاثنين الماضي، في أن تصل للمرة الأولى إلى حاجز الـ 40 في المائة فيما يتعلق بكفاءة توليد الطاقة الكهربائية، وهي النسبة التي كانت الشركة تستهدف الوصول إليها في عام 2020م.

وأضاف: “بعد هذا الانجاز الذي وصلنا إليه منذ ساعات، نُخطط إن شاء الله أن نصل بكفاءة التشغيل في قطاع التوليد إلى نسبة 42% في عام 2020م، وهو ما سوف يوفر نحو 140 مليون برميل وقود مكافئ، خاصة وأن الكوادر الوطنية من خبراء ومهندسين وفنيين نجحوا في تحقيق أرقام قياسية كان من المفترض أن يتم تحقيقها بعد ثلاث سنوات، وهو ما يؤكد مجدداً على القدرات والخبرات المتراكمة التي يتمتع بها الكفاءات الوطنية”.

وحول استخدام التقنيات الحديثة في قطاع خدمات المشتركين بالتوازي مع قطاع توليد الطاقة الكهربائية، كشف الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” أن الشركة بصدد طرح 2.5 مليون عداد ذكي في السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطتها الشاملة للتحول الرقمي في خدمات المشتركين، منوهاً إلى أن 95% من الخدمات التي يتم تقديمها للمشتركين يُمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية، بعد أن نجحت الشركة في ميكنة جميع خدماتها عبر بوابتها الالكترونية وتطبيقها على تلك الهواتف.

يُذكر أن خطة الشركة السعودية للكهرباء خلال الخمس سنوات (2017م – 2021م) تهدف لإيصال الخدمة الكهربائية لنحو (2.3) مليون مشـترك جديد بنهاية عام 2021م، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى أكثر من (10.8) مليون مشترك.