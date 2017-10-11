مجلس بلدي جازان يلتقي أهالي قرية بخشة

وقف مجلس بلدي جازان على مطالب أهالي قرية بخشة بوجود رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان ورئيس لجنة المشاريع والصيانة علي بن محمد حكمي ورئيس اللجنة الإدارية والمالية أ.محمد بن عيسى مجممي ورئيس لجنة الاستثمار وليد رستم وأمين المجلس البلدي أنور حسين حكمي. وتضمنت مطالب الأهالي ربط الحي بشبكة الطرق الرئيسية وإعادة السفلتة المتهالكة وإنارتها وطالب شيخ القرية نيابة عن الأهالي المجلس البلدي بالتدخل لدى الأمانة لمعالجة أوضاع الحي المتردية وأيضا توفير ملعب وحديقة علما بانهم تبرعوا بموقعين لأنشاء ملعب وحديقة وإلى تاريخه لم يتم التجاوب.

ووعد رئيس المجلس البلدي حكمي بأن مطالبهم سوف يتم رفعها ومتابعتها مع أمانة المنطقة في الجلسة القادمة كما تابع رئيس لجنة المشاريع والصيانة علي حكمي بأن سوف يتم دراسة طلبات الأهالي من قبل اللجنة بشكل عاجل لرفعها للمجلس، وفي نهاية اللقاء شكر رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أهالي القرية على حفاوة الاستقبال موضحاً بأن المجلس وضع لخدمتهم.