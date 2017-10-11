وزير المالية: الخطوات التي تقوم بها السعودية ليست تقشفاً

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشفا، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق.

وأضاف الجدعان أن الحكومة ستركز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة.

جاءت تصريحات الجدعان في كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، اليوم، باستضافة “جي بي مورغان”، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية.

وأوضح أن المملكة ستزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال، وسوف تمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وستواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، مضيفاً: “هذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن”.

وأشار إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير على الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي نُفذت مؤخراً – بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.