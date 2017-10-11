في يوم المعلم.. بالصور ..بلدية فيفاء تقدم الورود والهدايا للمعلمين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

في يوم المعلم.. بالصور ..بلدية فيفاء تقدم الورود والهدايا للمعلمين

في يوم المعلم.. بالصور ..بلدية فيفاء تقدم الورود والهدايا للمعلمين
فيفاء - فيفاء أون لاين

شاركت بلدية محافظة فيفاء مع مكتب التعليم بفيفاء في يوم المعلم من خلال تقديم باقات الورد والهدايا للمعلمين  تحت شعار كلنا نقدرك.

حيث قام رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بزيارة لمدرسة العدوين الابتدائية والفكرية الذي كان في استقباله مدير مكتب التعليم بفيفاء يحيى علي الفيفي ومساعد المكتب للشؤون المدرسية محمد جبران الفيفي  ومدير المدرسة محمد أحمد الفيفي .

حيث قاموا بجوله على الفصول الدراسية وقام رئيس البلدية بتقديم الهدايا والورود للمعلمين أمام طلابهم كما استمعوا لبعض المشاركات من الطلاب التي تتحدث عن المعلم ومكانته وفضله .

وأثنى المعلمون على هذه البادرة الرائعة من بلدية فيفاء وعلى دعمهم وتشجيعهم وتقديرهم لدور المعلم وما قدموه من رسالة هادفة في احترام المعلم وتقديره .

كما وعلى هامش الزيارة قام أحد الطلاب وفي حصة الفنية بإهداء عمل رسم لرئيس البلدية .

كما سجل رئيس البلدية في سجل الزيارات كلمة عن زيارته للمدرسة ومشاركته في الاحتفال وفعاليات يوم المعلم .

وفي لفته رائعة قام المساعد للشؤون المدرسية بتكريم معلمه المتقاعد حسن حسين الفيفي الذي حضر للمدرسة للمشاركة في هذا الاحتفاء .

 

 

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