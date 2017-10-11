جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء تقيم ملتقى معلمي الحلقات  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

بالشراكة مع بلدية فيفاء

جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء تقيم ملتقى معلمي الحلقات 

جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء تقيم ملتقى معلمي الحلقات 
فيفاء - فيفاء أون لاين

بالشراكة مع بلدية فيفاء أقامت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ملتقى معلمي الحلقات الأول لهذا العام ,كما تم خلال الملتقى تكريم عدد من طلاب الحلقات المتميزين الذين شاركوا في تدريس حلقات التحفيظ وكذلك تكريم أولياء أمورهم , وذلك بحضور رئيس الجمعية الشيخ يحيى حسن الفيفي ومدير الجمعية الأستاذ عبدالله محمد الفيفي .

واستهل رئيس الجمعية اللقاء بالشكر والتقدير لبلدية فيفاء على تعاونها في إنجاح أنشطة وبرامج الجمعية من خلال توقيع عقد الشراكة وتفعيله ودعمهم المتواصل .

ثم  رحب رئيس الجمعية  بالجميع وأثنى على الجهود التي بذلت في العام الماضي وأكد على استمراها ومضافرة الجهد لخدمة كتاب الله وحفاظه .

ثم استعرضت الجمعية التعليمات والتوجيهات المقررة لهذا العام وناقشت الجمعية آلية تنفذها واستمعت من المعلمين عدد من المداخلات .

وفي الختام تمنى رئيس الجمعية التوفيق للجميع وعام حافل بالتميز بإذن الله .

 

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