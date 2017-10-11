جلد شاب على الملأ بعد ابتزازه فتيات

نفذت سجون منطقة حائل، اليوم (الأربعاء)، حكم الجلد في حق شاب ثلاثيني ابتز مجموعة من الفتيات عن طريق الجوال وبرامج التواصل الاجتماعي، أمام مجمع كليات البنات بمدينة حائل، بغرض القيام معهن بمخالفات شرعية وفقاً لما أورد موقع أخبار 24 اليوم .

وقضت إحدى محاكم المنطقة بعد ثبوت التهم بحق الشاب، بسجنه لمدة 4 سنوات وتغريمه 10 آلاف ريال، وجلده 60 جلدة، لابتزازه الفتيات بصور ومعلومات تحصل عليها من أحد أصدقائه.

كما كشفت التحقيقات ارتكاب الشاب خلوة محرمة مع فتاة أجنبية، والعثور على صور “غير أخلاقية” في جهازه الجوال.