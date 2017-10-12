مدرسة الداثري والمخشمي تقيم برنامجًا تدريبيًا لمعلميها

أقام قائد مدرسة الداثري والمخشمي الإبتدائية والمتوسطة الأستاذ / وليد بن حسين فرحان الفيفي

برنامجًا تدريبيًا هذا اليوم الخميس الموافق 22 من شهر محرم في قاعة مصادر التعلم في المدرسة وكان البرنامج بعنوان / المفاهيم الأساسية من البناء إلى التقويم

وقد استفاد من البرنامج جميع الطاقم التعليمي في المدرسة

ففي بداية البرنامج قسّم المعلمين إلى مجموعات بهدف المشاركة والتعاون والتفكير فيما بين الأفراد .

وقد تحدث البرنامج عن تعريف المفاهيم وطرق تكوينها واستخلاصها وعن مستويات التفكير ودراسة بعض النظريات.

تخلل البرنامج مجموعة من الأنشطة المتنوعة من فردية إلى جماعية التي بثت روح التنافس بين المجموعات وأضفت على البرنامج نوعًا من التشويق والترفيه .

وفي ختام البرنامج شكر المعلمين قائد المدرسة على جهوده المبذولة في تنفيذ البرنامج وبدوره شكر القائد المعلمين على حضورهم وتفاعلهم ومشاركاتهم الفعالة التي كانت لها دور كبير في إنجاح البرنامج

وقام بتوزيع الشهادات على جميع الحاضرين متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد .