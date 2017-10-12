بالصور: بلدي جازان يقوم بجولة بحي المطار

قام أعضاء لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس البلدي لأمانة منطقة جازان صباح أمس بجولة تفقدية بحي المطار للاطلاع على سير عمل مشروع صيانة الأسفلت بالحي، ووقف رئيس لجنة المشاريع والصيانة أ.علي محمد حكمي وعضو المجلس أ.عيشة بنت حمود بكري وأمين المجلس البلدي أ.أنور حكمي ميدانيا على سير العمل بحضور مدير قسم الصيانة بأمانة منطقة جازان المهندس أحمد مطاعن ومدير تنسيق المشاريع أ.علي زيدان ومدير مكتب الاستشاري الطوب، حيث تم الاطلاع على الأماكن التي تم الانتهاء منها والتي كانت متضررة بشكل كبير، كما سجلت اللجنة بعض الملاحظات التي أدت إلى بطء في أنهاء مشروع صيانة الإسفلت بحي المطار والانتقال إلى حي آخر ومنها مخلفات البناء وأيضاً تسريبات المياه والصرف الصحي من المنازل، وعدم تجاوب بعض المواطنين في إزالة السيارات المتوقفة في الشوارع المراد العمل بها منوهاً بأنه سوف يتم الرفع للمجلس بجميع الملاحظات لاتخاذقرار حيال ذلك.

وأوضح رئيس لجنة المشاريع والصيانة أ.علي محمد حكمي أن المجلس البلدي سيطلب من الأمانة تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع، مبينا أنه سيتم التركيز على تطبيق معايير الجودة والمواصفات والمقاييس المعتمدة في دراسة المشاريع وفي العقود الموقعة مع المقاولين، وأن لجنة المشاريع ستقوم بجولات ميدانية بشكل دوري ومستمر على المشاريع الجاري تنفيذها في نطاق عمل الأمانة، وفي نهاية الجولة شكر رئيس لجنة المشاريع والصيانة مندوبي الأمانة على تعاونهم مع اللجنة.