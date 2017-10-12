شاهد .. طفل يحكي كيف تسبب والده في إدمانه المخدرات ووقوعه ضحية للاستغلال الجنسي

روى طفل يبلغ من العمر 14 عاما كيف تسبب والده المدمن في انحرافه وإدمانه على المخدرات إضافة لتعرضه للابتزاز من قبل مروجيها.

وذكر الطفل، أن والده كان يعطيه حبوبا مخدرة وشرابا من التي كان يتعاطاها، إضافة إلى أن مقيما يسكن في حيهم كان يعطيه الحشيش أيضاً.

وأضاف أن هذا المقيم كان يستغله جنسياً ويعطيه الحشيش مقابل ممارسة الرذيلة معه، وأنه صوره عارياً وكان يبتزه بصور فاضحة له في حال رفض الانصياع لطلباته.

وأشار الدكتور سامي الحمود الذي قابل الطفل على حسابه في “سناب شات” إلى أنه تم القبض على المعتدي وتم اتخاذ الاجراءات الأمنية في حقه، وأن الطفل يتم إعادة تأهيله، لاستئناف حياته الطبيعية من جديد.