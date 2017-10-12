“التأمينات”: هذا هو الحد الأدنى للاشتراك في المعاشات

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الحد الأدنى للاشتراك في فرع المعاشات 1500 ريال، وأن الاشتراك في فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات 400 ريال، وأن الحد الأقصى للاشتراك هو 45 ألف ريال.

وأضافت المؤسسة أن الاشتراك في فرع الأخطار المهنية يكون بدفع نسبة 2% من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويدفعها صاحب العمل، مبينة أنه يمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.

وأبانت أن النظام يتيح للمشترك الحق في الانتقال من نظام لآخر أكثر من مرة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، مبينة أنه لضم مدد الاشتراك يجب ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً، وألاّ تقل المدة المطلوب ضمها عن 12 شهراً، وأن يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة المراد ضمها مكافأة أو معاشاً، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.