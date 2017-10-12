بلغازي أرض الشهداء

الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا
منذ قيام عاصفة الحزم وأبناء بلغازي في الجيش السعودي يذودون عن وطنهم بكل شجاعة ، جنبا إلى جنب بجوار إخوانهم من أبناء الشعب السعودي ، فهم كتلة واحدة هدفهم حماية أرض الحرمين من كل معتد أثيم .
عشرات الشهداء زفتهم بلغازي في هذه الحرب من الصعب أن تذكر عددا لأنهم في كل فترة تفرح بلغازي بشهيد للوطن فمهما ذكرت من عدد فسيزيد يوما بعد يوم ، ويوجد غيرهم في جبهات القتال يتمنون الشهادة كما ذكر الكثير منهم ، فاسم بلغازي ارتبط قديما قبل مئات السنين بالغزو فهم لا يهابون الموت ، وهذه الصفة لم تنتهي ولم تبيد فأبناء بلغازي في الجيش السعودي يقدمون دروسا للدفاع عن وطنهم ، فبلغازي أرض للشهداء بكل ما تعنيه من كلمة فلا تكاد تمر الأيام حتى تفرح بشهيد .
ولذلك فبلغازي تستحق الكثير فهي حصن حصين للوطن ودماء تدافع عن كل تراب هذا الوطن ولا تأبه بالموت فالوطن أهم من روح تفقد .
ولذلك فبلغازي تُكَرمُ مع كل شهيد ، وهذا أكبر فخر وأكبر ما يتمناه الانسان بأن يكون من قوم يبذلون أرواحهم من أجل أرض الحرمين فأي فخر هذا .
الطرق بأسماء الشهداء
تسمية الطرق بأسماء الشهداء أمر يحفظ ذكرهم ولا يكلف أحدا شيئا سوى أننا نشعر بالامتنان لكل قواتنا المسلحة الباسلة .. فطريق العيدابي عيبان الطريق الرئيسي في المحافظة ، يستحق أن يسمى بطريق شهداء بلغازي ، وكذلك الطرق داخل مدن بلغازي يجب أن تسمى بأسماء الشهداء ليبقى ذكرهم دائما فهم قوم بذلوا أرواحهم من أجل الوطن .
المحافظة أو لجنة التنمية الاجتماعية وغيرها يجب أن تُكرِم أسر الشهداء مع كل مناسبة للمحافظة ، وأن يكون لهم أولوية في كل شيء فهم أسرة شهيد ذاد بروحه وجعل الجميع يفخر به ولن ينسى أي منهم .
محافظة بلغازي
اسم المحافظة الذي شهد جدلا كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وكان رغبة أبناء بلغازي بأن يطلق على المحافظة اسمها الحقيقي التي عرفت به قبل إقرار المحافظات والتي عرفت به قبل مئات السنين ، فالارض اسمها كاملا بلغازي وليس الموقع المسمى عيبان فقط ، فعودة الاسم الحقيقي للمحافظة كما يتمناه أبناؤه هذا تكريم لكل من بذل روحه فداء للوطن ولكل من هو على الجبهة يقاتل بكل شجاعة .. فتراب الوطن لا يساويه شيء .
الخدمات تحتاج لنظر فليس من المعقول أن الكثير من الطرق ما زالت ليست مسفلته ولعل واجب العزاء الذي قام به نائب أمر المنطقة لأسرة الشهيد في جبل صماد جعلت الأمر واضح فهو تحمل مشقة الصعود للجبل في طريق ليس مهيأ وربما أنه عُبِد قليلا قبل مجيئه فهو في أغلب الأحيان خطير جدا وليس هو الوحيد فطريق جبل مصيدة العليا والسفلى وجبل الحرف وغير تلك الجبال من الأماكن المنبسطة نوعا ما لا يوجد بها اسفلت فهل يعقل !!
فئة البلدية وضع محكمة بلغازي عدم وجود جامع كبير في العيدابي يكفي العدد الكبير في صلاة الجمعة أو حين الصلاة على الشهداء ، وضع الشوارع الداخلية والرئيسية انقطاع الكهرباء المتكرر في بعض الأماكن سوء خدمات الانترنت وغيرها وغيرها تحتاج لأن تصل للمسؤول ، فأبناء بلغازي يقومون بما عليهم فهل المسؤول يقوم بما عليه اتجاههم .
ومضة
فلنحافظ على وطننا ، وعلى وحدة شعبنا ، وعلى اتباع واحترام قادتنا ، فالدول حولنا تنهار بسبب استسلامهم لأصحاب الأفكار الهدامة .
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