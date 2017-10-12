طالب يعتدي على مدير مدرسة ويكسر أسنانه ويشج فمه

أوقفت شرطة منطقة حائل طالبا، 14 سنة، اعتدى بالضرب على مدير مدرسة متوسطة، ما تسبب في إصابته بكسر في الأسنان ورضوض في منطقة الرأس.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي النجيفان، في تفاصيل الحادثة، أن مركز شرطة العزيزية تلقى بلاغا عن وقوع حادثة اعتداء على مدير مدرسة متوسطة في حي الملك عبدالله من قبل طالب.

وأضاف أن الطالب تسبب في إصابة المدير بكسر في الأسنان، ورضوض في منطقة الرأس، مشيرا إلى أنه تم فتح بلاغ بالواقعة وتوقيف الحدث بدار الملاحظة بعد إلقاء القبض عليه، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحسب الاختصاص.