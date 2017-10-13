نائب أمير منطقة جازان يلتقي رئيس وأعضاء نادي التهامي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي التهامي بمدينة جيزان المهندس حمزة بن عمر قناعي وأعضاء مجلس إدارة النادي.

واستمع سموه في مستهل اللقاء لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة النادي عن النشاطات والفعاليات التي ينفذها النادي ومشاركاته في مختلف الفعاليات الرياضية داخل المنطقة وعلى مستوى المناطق والجهود التي يبذلها القائمون على النادي للوصول للمستويات المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة من قبل مجلس الإدارة واللعاب في مختلف الآلعاب والرياضات.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان على الدور الكبير للأندية الرياضية في توفير كل ما يحتاجه الشباب من فرص لشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة , مؤكدا سموه أهمية الحرص من قبل الجميع على تحقيق كل ما يخدم النادي وغيره أندية المنطقة بما يعكس الصورة الحقيقة لأبناء المنطقة وما يملكونه من قدرات وطاقات بشرية متميزة في المجال الرياضي وغيره من المجالات العلمية والثقافية والأدبية.

وشدد نائب أمير المنطقة أهمية تضافر الجهود وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للنادي وتضافر جهود منسوبي النادي للرقي بمستواه بما يمكنه من تمثيل المنطقة خير تمثيل في مختلف المحافل والمشاركات على مستوى الوطن , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع ..

[١٠/١٢ ٨:٢٧ م] القاسم ياسين: نائب أمير منطقة جازان يلتقي رئيس وأعضاء نادي اليرموك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش عبده أبو شرحة وعدد من أعضاء ومنسوبي النادي.

واستمع سموه في مستهل اللقاء لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك عن النشاطات والفعاليات التي ينفذها النادي ومشاركاته في مختلف الفعاليات الرياضية , مؤكداً سموه أهمية الدور الكبير للأندية الرياضية في توفير كل ما يحتاجه الشباب من فرص لشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة , وحرص الجميع على تحقيق كل ما يخدم أندية المنطقة بما يعكس الصورة الحقيقة للمنطقة وأبنائها وما يملكونه من قدرات وطاقات بشرية متميزة في المجال الرياضي وغيره من المجالات العلمية والثقافية والأدبية.

وشدد نائب أمير المنطقة على أهمية تقديم الدعم والمساندة اللازمة للنادي وتضافر جهود منسوبي النادي للرقي بمستواه بما يمكنه من تمثيل المنطقة خير تمثيل في مختلف المحافل , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.