نائب أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء المجلس البلدي بمركز قوز الجعافرة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، رئيس المجلس البلدي بمركز قوز الجعافرة عبده بن حسن مشني جعفري وعدد من أعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير المنطقة بالجميع, متمنياً لهم المزيد من التوفيق والسداد في عملهم.

واطلع نائب أمير منطقة جازان خلال الاستقبال على أبرز إنجازات المجلس البلدي بمركز قوز الجعافرة وفي مقدمتها المشاريع المنفذة , ومنها السوق الأسبوعي ومسلخ البلدية وتوسعة الشوارع ومداخل المركز وعدد من القرى التابعة له , مبرزاً أهمية العمل التكاملي بين المجالس البلدية الأمانات والبلديات وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المنطقة وساكنيها, كونها الناقل الحقيقي لصوت المواطن إلى المسئول بكل وضوح وشفافية لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية.

وأكد حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، على متابعة أعمال المجالس البلدية ، وتذليل جميع العقبات التي تعترض طريقهم , وبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، وآمال المواطنين.

من جهته أعرب رئيس المجلس البلدي بمركز قوز الجعافرة عن سعادته والحضور بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات والتي سيكون لها بالغ الأثر لبذل المزيد من العمل لخدمة أهالي مركز قوز الجعافرة والقرى التابعة له ..