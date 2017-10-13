نائب أمير منطقة جازان يلتقي رئيس وأعضاء نادي اليرموك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش عبده أبو شرحة وعدد من أعضاء ومنسوبي النادي.

واستمع سموه في مستهل اللقاء لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك عن النشاطات والفعاليات التي ينفذها النادي ومشاركاته في مختلف الفعاليات الرياضية , مؤكداً سموه أهمية الدور الكبير للأندية الرياضية في توفير كل ما يحتاجه الشباب من فرص لشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة , وحرص الجميع على تحقيق كل ما يخدم أندية المنطقة بما يعكس الصورة الحقيقة للمنطقة وأبنائها وما يملكونه من قدرات وطاقات بشرية متميزة في المجال الرياضي وغيره من المجالات العلمية والثقافية والأدبية.

وشدد نائب أمير المنطقة على أهمية تقديم الدعم والمساندة اللازمة للنادي وتضافر جهود منسوبي النادي للرقي بمستواه بما يمكنه من تمثيل المنطقة خير تمثيل في مختلف المحافل , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.