بحضور أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وعدد من المختصين والخبراء في مجال الأوقاف إقامة فعاليات المؤتمر الاسلامي للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة تحت رعاية شركة (تطويرجبل عمر)

ترعى شركة تطوير جبل عمر ، فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة المكرمة، و الذي سينطلق في العاصمة المقدسة خلال الفترة ما بين – ( 27 – 29 ) من شهر محرم ، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والذين سيناقشون مفهوم الأوقاف على الصعيدين المحلي و الدولي من خلال ورش عمل ، وجلسات نقاش ، وأوراق عمل متخصصة .

وتأتى رعاية هذه التظاهرة العلمية ، في سياق الدور الإجتماعي والوطني لشركة – (جبل عمر ) – الساعية لترسيخ مفاهيم جديدة في دعم المحافل العلمية في المملكة وكل ما من شأنه ان ينعكس ايجابا على المجتمع بأكمله، إضافة إلى دورها الوطني لتعزيز رؤية المملكة الاقتصادية وانطلاقا من مسؤوليتها الإجتماعية تجاه الوطن والمواطن .

ويهدف المؤتمر الإسلامي للأوقاف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف وأثرها في المجتمع المحلي والإسلامي، وتعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف بما يخدم رؤية المملكة – (2030 ) ، وطرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجهها الأوقاف، والخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ .