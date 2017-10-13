بلدية فيفاء ترعى حفل استقبال المعلمات الجدد بمدارس فيفاء

ضمن المشاركة المجتمعية لبلدية فيفاء رعت البلدية أمس الخميس حفل استقبال 53 معلمة جديدة تم تعيينهن وكذلك نقلهن لمدارس مكتب التعليم بفيفاء والذي نفذه الشؤون التعليمية للبنات .

حيث قامت البلدية وتزامنا مع يوم المعلم برعاية الحفل والمشاركة بتقديم التهنئة والهدايا للمعلمات بمناسبة التعيين سائلين الله لهن العون والتوفيق في مسيرتهن العملية وبما يحقق للوطن التميز والإنجاز .

هذا ووجه مكتب التعليم بفيفاء الشكر والتقدير لبلدية فيفاء على هذه المبادرة والمساهمة والرعاية لحفل الاستقبال وشراكاتهم المستمرة مع المكتب .