آخٍ لِما قالوا أصابكِ مُحْسِنَةْ

هذا وأيم الله أنك مُحْسِنَةْ

وَقْعٌ أَلَمَّ وَلَو أَلَمَّ بماجدٍ

لانهارَ ثمَّ لَمَا حَدَتْهُ الأَمْكِنَةْ

لَمَّا أفقتُ وما أفقتُ تفضلا

كُنتِ الوجودَ بكِ الحياةُ مُدَوْزَنَةْ

وكُفُوفُكِ الغراءُ أَكْسَتْ أَعظُمِي

حُلَلًا بها العلياءُ أضحتْ مُمْكِنَةْ

نفسي الفداءُ ودونَ نفسكِ أنفسٌ

برًا بمن عشنا بها كَمُجَوْشَنَةْ

كَالنَّخلةِ الشماءِ أحنتْ ظهرَها

حقبٌ، ومازالت تباري الأَزْمِنَةْ

تحمي وتدفعُ ثم تسهر ليلها

قلقًا على أُسُدٍ، دعتها الحَنْحَنَةْ

مِحرابُها، إحرامُها، سجادُها

من رجْعِها قامتْ تُعِيدُ الدَنْدَنَةْ

مَلَكٌ بسِحْنَةِ آدميٍّ طبعها

هدي الرسولِ تعيشهُ مُتَفَنِّنَةْ

بدرٌ على النجماتِ مَدَّتْ أُفْقها

وتضلَّعتْ نورًا فَحُقَّتْ مُؤْمِنَةْ

صَغُرَتْ بِعينَيها زَخارِفُ كَونِها

فأتتْ لها الدنيا بِرُغْمٍ مُذْعِنَةْ

وتَجمَّلتْ صبرًا وإحْسَانًا على الْ

أَيَّامِ، فَأْلُ الخيرِ أثْمرَ، مُوقِنَةْ

أُمَّاهُ نبضٌ في الوَرِيدِ أعيشهُ

أُمَّاهُ سَعْيٌ دَأْبُهُ لِلْمَيْمَنَةْ

مَا زِلتُ ذاكَ الغِرُّ أفراحي بها

ولها، وما زَالَتْ لِقلبيَ مَأْمَنَهْ

ذِكْرَى ليالينا وحُجرةِ نَومِها

وحِكَايَةٍ فيها أَرِيجُ السَوْسَنَةْ

ولِظِلِنَا نَبضٌ كَنبضِ سِرَاجِها

ولهمسنا (أمي) حَسِيسُ الشَّنْشَنَةْ

ذِكْرَى تُعلِّمُنا بأنَّ عَطاءَنا

دِيَمٌ تَعودُ بِخَيرِها مُسْتَأْمَنَةْ

وَتُعَلِّمُ الأَصْقَاعَ ضَمَّ غِرَاسِها

وَتُعَلِّمُ الأَجْيَالَ مَعْنَى السِّنْسِنَةْ

هذا ويَكْفِي العَالمِينَ من النِّسَا

ءِ بأنَّها امْرَأةٌ تَعِيشُ السَّلْطَنَةْ

سُلْطَانَةٌ…إلا السِّنِينُ تَمَرَّدَتْ

آثَارُهَا فِي كلِّ جُزْءٍ بَيِّنَةْ

تَبْقَينَ أُمِّي زهرةً ورْديةً

فِي ناظِرَيَّ ولِلْفُؤادِ الرَّوْشَنَةْ

عبدالله حسن فرح الفيفي

الداير-بني مالك

١٤٣٩/١/٢٣هجرية