السلطانة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

السلطانة

السلطانة
عبدالله حسن فرح الفيفي
آخٍ لِما قالوا أصابكِ مُحْسِنَةْ
هذا وأيم الله أنك مُحْسِنَةْ
وَقْعٌ أَلَمَّ وَلَو أَلَمَّ بماجدٍ
لانهارَ ثمَّ لَمَا حَدَتْهُ الأَمْكِنَةْ
لَمَّا أفقتُ وما أفقتُ تفضلا
كُنتِ الوجودَ بكِ الحياةُ مُدَوْزَنَةْ
وكُفُوفُكِ الغراءُ أَكْسَتْ أَعظُمِي
حُلَلًا بها العلياءُ أضحتْ مُمْكِنَةْ
نفسي الفداءُ ودونَ نفسكِ أنفسٌ
برًا بمن عشنا بها كَمُجَوْشَنَةْ
كَالنَّخلةِ الشماءِ أحنتْ ظهرَها
حقبٌ، ومازالت تباري الأَزْمِنَةْ
تحمي وتدفعُ ثم تسهر ليلها
قلقًا على أُسُدٍ، دعتها الحَنْحَنَةْ
مِحرابُها، إحرامُها، سجادُها
من رجْعِها قامتْ تُعِيدُ الدَنْدَنَةْ
مَلَكٌ بسِحْنَةِ آدميٍّ طبعها
هدي الرسولِ تعيشهُ مُتَفَنِّنَةْ
بدرٌ على النجماتِ مَدَّتْ أُفْقها
وتضلَّعتْ نورًا فَحُقَّتْ مُؤْمِنَةْ
صَغُرَتْ بِعينَيها زَخارِفُ كَونِها
فأتتْ لها الدنيا بِرُغْمٍ مُذْعِنَةْ
وتَجمَّلتْ صبرًا وإحْسَانًا على الْ
أَيَّامِ، فَأْلُ الخيرِ أثْمرَ، مُوقِنَةْ
أُمَّاهُ نبضٌ في الوَرِيدِ أعيشهُ
أُمَّاهُ سَعْيٌ دَأْبُهُ لِلْمَيْمَنَةْ
مَا زِلتُ ذاكَ الغِرُّ أفراحي بها
ولها، وما زَالَتْ لِقلبيَ مَأْمَنَهْ
ذِكْرَى ليالينا وحُجرةِ نَومِها
وحِكَايَةٍ فيها أَرِيجُ السَوْسَنَةْ
ولِظِلِنَا نَبضٌ كَنبضِ سِرَاجِها
ولهمسنا (أمي) حَسِيسُ الشَّنْشَنَةْ
ذِكْرَى تُعلِّمُنا بأنَّ عَطاءَنا
دِيَمٌ تَعودُ بِخَيرِها مُسْتَأْمَنَةْ
وَتُعَلِّمُ الأَصْقَاعَ ضَمَّ غِرَاسِها
وَتُعَلِّمُ الأَجْيَالَ مَعْنَى السِّنْسِنَةْ
هذا ويَكْفِي العَالمِينَ من النِّسَا
ءِ بأنَّها امْرَأةٌ تَعِيشُ السَّلْطَنَةْ
سُلْطَانَةٌ…إلا السِّنِينُ تَمَرَّدَتْ
آثَارُهَا فِي كلِّ جُزْءٍ بَيِّنَةْ
 تَبْقَينَ أُمِّي زهرةً ورْديةً
فِي ناظِرَيَّ ولِلْفُؤادِ الرَّوْشَنَةْ
عبدالله حسن فرح الفيفي
الداير-بني مالك
١٤٣٩/١/٢٣هجرية

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