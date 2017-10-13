سوني بلاي ستيشن تدشن معرض ” يوم اللاعبين 2017 برعاية هيئة الترفيه

برعاية الهيئة العامة للترفيه أفتتح سوني بلاي ستيشن انطلاقت يوم امس معرض ” يوم اللاعبين 2017 ” Gamers’ Day ” والذي يعود للعام العاشر على التوالي ، في منتزه الملك عبدالله بالملز ، والذي سوف يستمر لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 11 – 14 أكتوبر 2017م ، وحضر هذا الافتتاح السيد شوهي يوشيدا مدير استديوهات سوني العالمية للترفيه SIE ويعتبر أحد أهم الشخصيات المؤثرة في عالم صناعة الألعاب. وبعض مسئولي في مجموعة الفيصلية وممثلي من هيئة الترفيه ، ومجموعة كبيرة من المطورين والعاملين في الألعاب على مستوى العالم ، والذي تنظمه شركة اكسبو هورايزن المتخصصة في صناعة المعارض والفعاليات ، وذلك بمنتزه الملك عبد الله بالملز

حيث أكد الأستاذ محمد المحمد المدير العام لشركة اكسبو هورايزن أن معرض ” يوم اللاعبين 2017 ” Gamers’ Day يعتبر من أكبر الفعاليات المعنية بعشاق الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ومن أكثرها نجاحاً، وشهد هذا المعرض لأول مره تخصيص قسم للنساء بإدارة GCON هو أول مجتمع رقمي للاعبات ومطورات الألعاب في المملكة. ، وحظي حضور معرض ” يوم اللاعبين 2017 ” Gamers’ Day ” الذي خصص للأعمار فوق 18 سنة حضوراً مميزاً ، ويتوقع حضور زوار المعرض نحو (50 ) ألف زائر من عشاق الألعاب الإلكترونية والرياضيين من خارج مدينة الرياض ومن دول الخليج .

وأضاف المحمد أن اكسبو هورايزن تعد سباقه في تطوير فعاليات تخدم الرياضة والأنشطة الترفيهية ، وتنظيم فعاليات ترفيهية ورياضية لوضع بصمة في عالم الألعاب الالكترونية والرياضية في ظل دعم مملكتنا الحبيبة للترفيه والشباب من خلال دعم الهيئة العامة للترفيه لهذه الفعاليات. منوها بشكره للرعاة هيئة الترفيه وبلاي ستيشن ومجموعة الفيصلية والشركات المساهمة في المعرض ووسائل الإعلام .

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قدمت مشكورة كل الدعم والرعاية لما من شأنه إنجاح المبادرة، وذلك ضمن رسالتها التي تهدف إلى توفير الخيارات الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، من أجل رسم البهجة على محيا الجميع، كما تعمل الهيئة على رعاية ودعم مختلف الفعاليات والأنشطة النوعية والتي ترقى لأذواق مختلف الجماهير في مختلف المناطق المملكة.

ويعتبر المعرض فرصة تجربة الألعاب والأجهزة الجديدة ومقابلة المشاهير والمشاركة في بطولات تنافسية متنوعة خلال ايام الفعالية ، وجلسات نقاشية على المسرح، وجولات الشخصيات المهمة حول المعرض، ومشاركات الكوسبلاي ، واستعراض ألعاب المطورين المستقلين على المسرح الرئيسي ، بالإضافة إلى فعاليات خاصة لقسم النساء .

وستشهد قائمة الألعاب المتواجدة بالمعرض Detroit: Become Humanو Monster Hunter World و Far Cry 5 و Just Dance 2018 خاص بقسم النساء وبطولة Gran Turismo Sport و Call of Duty: WWII طور اللعب الجماعي .

وشهد حضور المعرض الذي ازداد حجمه وجودة المحتوى مثل صوت المعروف نولن نورث والذي أدى في العديد من الألعاب أشهرها دور نيثن دريك في أنتشارتد، والمنتجة التنفيذية للعبة Horizon Zero Dawn لدى استديو Guerilla Gamesآنجي سمِتس ، والمدير التقني للعبة Horzion Zero Dawn ميخيل ڤان دير لِيْو من استديو Guerilla Games، ورئيس استديو Polyphony Digital ومنتج ومخرج سلسلة لعبة السيارات Gran Turismo، وأخيرا سائق السيارات السباق المحترف كازونوري ياماوتشي ومؤسس استديو Quantic Dream ومخرج Heavy Rain و Beyond: Two Souls وحصرية بلايستيشن 4 القادمة Detroit: Become Human ديڤد دي قروتولا والمعروف باسم ديڤد كيج ومنتج ومخرج سلسلة لعبة القتال الشهيرة Tekken وحاليا في فريق TEKKEN Project كاتسُهيرو هارادا.