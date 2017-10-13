شرطة جازان تطيح بثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على وافدين وسلبهم تحت تهديد السلاح | فيفاء أون لاين
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

شرطة جازان تطيح بثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على وافدين وسلبهم تحت تهديد السلاح

شرطة جازان تطيح بثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على وافدين وسلبهم تحت تهديد السلاح
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي ان شرطة محافظة صبيا تبلغت بتاريخ 1439/1/18هـ عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية للاعتداء وسلب مبلغ عشرة آلاف ريال وهواتفهم المحموله تحت التهديد بسلاح ناري ( مسدس ) وسلاح ابيض (سكين).

مضيفاً بأنه بناء على البلاغ ونظراً لخطورة ما أقدم عليه الجناه فقد تم إتخاذ الاجراءات البحثية الميدانية من قبل شرطة المحافظة وبفضل الله وتوفيقه تمكنت من الوصول للجناه والقبض عليهم وعددهم ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم مابين ٢٢-٢٥ سنه وبعرضهم على المبلغين تعرفو عليهم فتم إيقافهم وإحالة أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة.

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