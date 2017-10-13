شرطة جازان تطيح بثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على وافدين وسلبهم تحت تهديد السلاح

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي ان شرطة محافظة صبيا تبلغت بتاريخ 1439/1/18هـ عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية للاعتداء وسلب مبلغ عشرة آلاف ريال وهواتفهم المحموله تحت التهديد بسلاح ناري ( مسدس ) وسلاح ابيض (سكين).

مضيفاً بأنه بناء على البلاغ ونظراً لخطورة ما أقدم عليه الجناه فقد تم إتخاذ الاجراءات البحثية الميدانية من قبل شرطة المحافظة وبفضل الله وتوفيقه تمكنت من الوصول للجناه والقبض عليهم وعددهم ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم مابين ٢٢-٢٥ سنه وبعرضهم على المبلغين تعرفو عليهم فتم إيقافهم وإحالة أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة.