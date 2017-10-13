مدرسة نيد مجبا بفيفا تقيم انتخابات مجلس الشورى الطلابي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

مدرسة نيد مجبا بفيفا تقيم انتخابات مجلس الشورى الطلابي

مدرسة نيد مجبا بفيفا تقيم انتخابات مجلس الشورى الطلابي
فيفاء اون لاين - فيفا

أقامت مدرسة نيد مجبا بمحافظة فيفا الجلسة الاولى لمجلس الشورى الطلابي وذلك لاختيار اعضاء مجلس الشورى الطلابي بالانتخابات التي اقيمت خلال الجلسة ، ويهدف المجلس من اقامته الى الترابط والتواصل بين ادارة المدرسة والطلاب وكذلك المسارعة في حل المشكلات والصعوبات التي قد تواجه الطلاب من خلال قرب افراد المجلس من الطلاب كما يهدف الى مشاركة الطلاب في اتخاذ القرار الذي يخصهم الذي يخدم مصالحهم.و يأتي هذا البرنامج ايمانا من ادارة المدرسة بأهمية التفاعل المستمر بين الطلاب والمعلم وحرص كليهما على اثراء العملية التعليمية واستمرار رقيها وفتح نوافذ شتى امام الطلاب للمشاركة الفعلية الجادة ، وتم انتخاب اعضاء مجلس الشورى الطلابي من خلال منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب ، حيث كان عدد المرشحين 20طالب ، وقد شارك في الانتخابات 93طالب و 14معلم . ووصلت نسبة المشاركة في الانتخاب إلى 89‰ .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*