مكتب هيئة الرياضة بجازان يكرم لجنة استقطاب المواهب لمواليد السعودية

كرم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان أعضاء اللجنة الفنية التي حضرت لمدينة الملك فيصل الرياضية ﻹستقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة المقيمين وذلك بعد صدور توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي الأستاذ تركي آل الشيخ بتمديد عمل هذه اللجنة لتشمل عدة مناطق منها منطقة جازان •

هذا وقام مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان الأستاذ إبراهيم الرياني بتكريم النجوم محيسن الجمعان وفؤاد أنور ونواف التمياط ومحمد نور وحمزة إدريس ومحمد شلية ، وأيضا تم تكريم أعضاء لجنة إستقطاب المواهب من أجهزة فنية وإدارية وهم طلال المشعل وإبراهيم العيسى ومحمد أمين وبكر إدريس وفهد مدهش ومازن بهكلي وفيصل عقيلي وسعد السريحي وخالد مكي وناصر الهديان وخالد الشايع وهاني الداوود وظاهر الشهري •

كما كرم مكتب جازان أعضاء اللجنة الإعلامية التابع لهيئة الرياضة وهم المنسق الإعلامي والإعلام الرقمي الأستاذ عبدالله القحطاني والمصور التلفزيوني وليد المغيصيب والمصور منصور هادي •

هذا وقد أثنى الجميع على جهود مكتب جازان والتي ساهمت في التنظيم الرائع الذي أستوعب أكثر من 500 موهبة حضرت لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان وتم إجراء الإختبارات لها في أول أيام هذا البرنامج •