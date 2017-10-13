هيئة الرياضة تطلق فعاليات الملتقى الرياضي الشبابي بجازان

يطلق مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان وضمن برامج وأنشطة وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة فعاليات برنامج الملتقى الرياضي الشبابي بجازان بدءا من يوم الجمعة القادم 23 محرم 1439 هجرية ويستمر على مدى 5 أيام في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان .

هذا وتشمل فعاليات البرنامج عددا من الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة والتي تسعى الهيئة العامة للرياضة من خلالها إلى تعزيز ونشر الثقافة الرياضية لدى المجتمع تكون متوافقة مع رؤية السعودية 2030 .

وقد أكد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني بأن فعاليات برنامج الملتقى الرياضي الشبابي بجازان يأتي تنفيذه بدعم وإهتمام معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ووكيل وكالة شؤون الشباب بالهيئة ، موجها الدعوة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة والاستفادة من فعاليات الملتقى .

ومن جانبه أوضح مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان والمشرف على الأنشطة الشبابية بالمكتب الأستاذ عقيل صعابي بأن فعاليات الملتقى الرياضي الشبابي بجازان حرصت من خلاله اللجنة المنظمة له على أن تكون متنوعة وجاذبة للمجتمع ومن ابرز الفعاليات فعالية رياضة المشي ومسابقة مهارات تصويب كرة السلة وكرة القدم وسباق الجري وألعاب الجمباز وكرة الطائرة بالقدم وفعاليات ترفيهية ومسابقات رياضية متنوعة تسعى من خلالها إلى استقطاب المجتمع وخصوصا الشباب للمشاركة ، إضافة إلى تخصيص فعاليات ومسابقات رياضية لذوي الإحتياجات الخاصة .