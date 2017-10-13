لازلت أتذكر أن ختام العام الدراسي بمدرسة الريان الابتدائية للبنات لاينتهي بنتائج الاختبارات وإعلان أسماء الناجحات؛ بل يتعدى ذلك إلى إخراج لوحات إبداعية من عمل الطالبات من بطون الفصول إلى المنازل حيث تتوزع الطالبات نتاج عمل عام دراسي من العمل الفني الجميل، ومن بين الطالبات الصغيرات اللاتي كنت أشاهد أعمالهن الطالبة روضة الحكمي التي أصبحت فيما بعد رمزًا جازانيًا في الفن التشكيلي، وقد كنت أرى لوحات روضة الحكمي التي كانت ترسمها يحملها غيرها وهي لوحات للمشاهير ولألوان الطبيعة على الرغم من صغرها في ذلك الوقت، والآن تمضي هذه الروضة في نشر زهور أعمالها عبر المعارض المختلفة ما حقق لها حضورا تشكيليًا مدهشًا في المناسبات المختلفة بأعمال راقية لفتت أنظار المتابعين، والفنانة التشكيلية روضة الحكمي روضة من رياض متنوعة فهي أديبة من رياض أدب حيث سكن في عائلتها الشعر والأدب والعلم برمته فليس من الغريب أن يثمر هذا المحضن الفريد للثقافة المتنوعة أزهارًا من الشعر والنثر ولوحات العمل الفني الفاخرة، والآن تشارك هذه المبدعة في جائزة ضياء عزيز للفن التشكيلي، كل رجائنا أن يكون التتويج حليفها مع اعتزازنا بكل أعمالها وطموحاتها وإبداعاتها.