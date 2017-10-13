استشهاد العريف الفيفي ودفن جثمانه غدا بالرياض

ودعت قبائل فيفاء أحد أبنائها بعد أن أصيب على الحد الجنوبي مدافعا عن هذا الوطن الغالي .

وسيتم الصلاة على الشهيد بإذن الله العريف علي يحيى فرحان الأبياتي الفيفي بعد صلاة ظهر يوم غدٍ السبت ١٤٣٩/١/٢٤هـ، بجامع الراجحي بالرياض كما سيتم الدفن في مقبرة النسيم .

كما بين أهل الشهيد أن استقبال العزاء بمدينة الرياض باستراحة المئوية مخرج 16 باتجاه خشم العان الحرس الوطني .

أما النساء سيكون في شقق الممسى بجانب مستشفى العسكري الجهة الجنوبية الدور الثاني .

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون .