استشهاد العريف الفيفي ودفن جثمانه غدا بالرياض | فيفاء أون لاين
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

استشهاد العريف الفيفي ودفن جثمانه غدا بالرياض

استشهاد العريف الفيفي ودفن جثمانه غدا بالرياض
الرياض - فيفاء أون لاين

ودعت قبائل فيفاء أحد أبنائها بعد أن أصيب على الحد الجنوبي مدافعا عن هذا الوطن الغالي .

وسيتم الصلاة على الشهيد بإذن الله العريف علي يحيى فرحان الأبياتي الفيفي بعد صلاة ظهر يوم غدٍ السبت ١٤٣٩/١/٢٤هـ، بجامع الراجحي بالرياض كما سيتم الدفن في مقبرة النسيم .

كما بين أهل الشهيد أن استقبال العزاء بمدينة الرياض باستراحة المئوية مخرج 16 باتجاه خشم العان الحرس الوطني .

أما النساء سيكون في شقق الممسى بجانب مستشفى العسكري الجهة الجنوبية الدور الثاني .

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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