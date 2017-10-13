ماهو تعريف العمل بالنسبة إليك ؟؟

لكل إنسان تعريف داخلي للعمل وذلك التعريف بعيد كل البعد عن التعريف اللغوي لمصطلح العمل!!

فأنا على سبيل المثال تعريفي للعمل انه عباده وأنه أيضاً مكان لابد ولزاماً وواجب ديني ووطني أن تقضي فيه 8 ساعات في اليوم خمسه أيام متتالية تقدم فيه خدمه للفئه خاصه من المجتمع وتشكر عليه

وبما انك تقضي كل هذا الوقت في مكان معين فلابد أن تهيء نفسك وتهيى المكان بشكل رائع لتقضي هذه الساعات في نفسيه ومزاج جيدان لأن هذا الوقت يعادل ربع يومك وهذامت ألوقت أيضا يفوق عدد الساعات التي تستغرقها في آداء الصلاه في اسبوع كامل ، وبفارق كبير.

ولكل شخص تعريف خاص لمصطلح العمل وتعريف لكل الأشياء التي تمر به في حياته. ولنسمي ذلك المصطلح (التعريف الذاتي للأشياء) فلنجلس مع أنفسنا ونحسن اختيار التعريفات المناسبه للأشياء المهمه في حياتنا بما يخدمنا في الحياتين.

جابر طامي حريصي