غداً الأحساء تستضيف ” أطباء زائرون” لمرضى الزهايمر في محطته الثانية

تنظم الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة استضافة طبيبا شهرياً في عدد من مستشفيات المملكة شهرياً في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن البرنامج الرائد بعنوان “أطباء زائرون”، وذلك عند لمدة يومين لكل طبيب.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

حيث ستكون محطة أطباء زائرون الثانية في مدينة الأحساء لتشخيص المرضى في المنطقة في مستشفى الملك فهد يومي غداً الأحد والإثنين تاريخ 25-26 محرم 1439هـ الموافق 15-16 أكتوبر 2017م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب لؤي الخميس استشاري أول طب الشيخوخة عضو اللجنة العلمية للجمعية كما سيتم إقامة محاضرة توعوية بعنوان “اسألني عن ألزهايمر” يوم الإثنين تاريخ 26 محرم 1439هـ الموافق 16 أكتوبر 2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في مستشفى الملك فهد بالأحساء.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0508823096 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.