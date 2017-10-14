صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة يستحوذ على حصة في سلسلة مطاعم بالسعودية

أعلنت ميفك كابيتال بصفتها مدير صندوق “ميفك لفرص الملكية الخاصة في قطاع الأغذية” (“الصندوق”)، استحواذها على حصة في شركة غذاء السلطان للمأكولات السريعةالمالكة لسلسلة مطاعم “سلطان دي لايت برجر”، إحدى أكبر سلاسل مطاعم المأكولات السريعة في المنطقتين الغربية والجنوبية من المملكة العربية السعودية، والتي حققت نموًا سريعًا منذ أن أسستها عائلة المصباحي في العام 2004، وأصبحت تضم اليوم 22مطعمًا موزعة في كل من جدة ومكة المكرمة ورابغ وجازان.

تقدم مطاعم سلطان دي لايت برجر قائمة مأكولات متنوعة تشمل بشكل رئيسي سندويتشات همبرجر اللحم والدجاج والسمك، إلى جانب تشكيلة من أنواع السندويتشات الأخرى، بالإضافة إلى وجبات الإفطار والحلويات، وهي تشتهر بطعمها الشهي وأسعارها المناسبة للزبائن من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

وقد استحوذ صندوق ميفك على حصة وازنة في الشركة، بينما احتفظ الشركاء المؤسسون بحصة مسيطرة مع استمرارهم بإدارة الشركة.

وقد وصف الاستاذ عارف مصباحي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غذاء السلطان للمأكولات السريعة، الشراكة مع ميفك كابيتال بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة نجاح مطاعم سلطان برجر، وأضاف “إننا على ثقة من أن الدعم الذي تقدمه مؤسسة مالية بارزة كشركة ميفك كابيتال سوف يساعد شركتنا على تسريع توسعها ومضاعفة حجم أعمالها في المرحلة القادمة”.

ومن جهته، قال الاستاذ إبراهيم الحديثي، العضو المنتدب لشركة ميفك كابيتال “إن قصة نجاح سلطان برجر تبرز مدى قدرة المواهب السعودية المبدعة على إنشاء ومفهوم محلي مبتكر واسم تجاري يستطيع المنافسة مع أفضل مطاعم المأكولات السريعة العالمية، وقد أصبحت الشركة تمتاز بموقع قوي في سوق المأكولات السريعة السعودية النامية، ونحن ملتزمون بتقديم ما تحتاجه من دعم لتسريع نموها وانتشارها في جميع أنحاء المملكة”.

وإلى جانب ذلك، أضاف الاستاذ جوزف حاكمه، رئيس قسم الملكية الخاصة بشركة ميفك كابيتال “إن استثمارنا في سلطان برجر متوافق مع استراتيجيتنا القائمة على الاستثمار في الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الناجحة التي تتميز بقدرتها على تحقيق النمو، ونحن نتطلع إلى المزيد من التوسع في استثمارات ميفك كابيتال في قطاع الملكية الخاصة التي بدأناها باستثمارنا الناجح جدًا في شركة بودي ماسترز في العام 2012، ونعمل حاليًا على بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الملكية الخاصة والتمويل الرأسمالي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة”.

والجدير بالذكر أن ميفك كابيتال قد استعانت بمكتب مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع الحوراني وشركاؤه كمستشارين قانونيون، وبشركة كاي بي أم جي كمستشار للدراسة المالية النافية للجهالة، بينما استعان البائعون بالمستشارين القانونيين مكتب المحامي محمد الضبعان وشركاه بالتعاون مع أفيرشيدس ساثرلند.

شركة “الشرق الأوسط للاستثمار المالي” هي شركة خدمات مالية متكاملة، برأسمال مدفوع يبلغ 400 مليون ريال سعودي. تأسست الشركة في 02/08/1428 هـ ( 15/08/2007) بعد أن منحت هيئة السوق المالية السعودية ترخيص برقم 290060-37.