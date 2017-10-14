بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، أعلن معالي رئيس اللجنة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, عن إشهار الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ليكون مسؤولاً ومشرفاً على الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في المملكة وتمثيلها أمام المنظمات والاتحادات الرياضية ذات العلاقة

بهذه الرياضات.وعبر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد العقيد فهد بن محمد الزكري, عن امتنانه وتقديره للقيادة الرشيدة في المملكة لدعمها للشباب والرياضة, رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على اهتمامه المتواصل بالشباب ولسمو ولي العهد على وضع مستقبل الشباب والرياضة ضمن أولويات سموه .وقال : “إشهار هذا الاتحاد دليل على رغبه سمو ولي العهد في تطوير هذه الألعاب وإتاحة ممارستها للشباب في المملكة”.كما قدم العقيد الزكري, شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية على دعمه للرياضات الجوية وفصل لعبة الريموت كنترول عن ألعاب الاتحاد ودعمها، ولمعالي رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ على اهتمامه ودعمه وتسهيله لإجراءات إشهار الاتحاد، شاكراً لأمانة مدينة الرياض دعمها في إنجاز موقع ومطار نموذجي للاتحاد في مطار بنبان، مؤكداً للشباب السعودي من ممارسي هذه الألعاب أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات الخاصة برياضة اللاسكي والريموت كنترول، متمنياً أن يحقق الاتحاد طموحات وتطلعات القيادة الرياضية والشباب الرياضي