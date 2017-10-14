يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرارا يقضي بتكليف الأستاذ يحيى بن محمد عطيف متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

من جانبه عبر العطيف عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بجازان على هذه الثقة والتي تعد حافزا لتقديم المزيد من الجهد في عمله الجديد.

ويعد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي يحيى عطيف من الكفاءات الإدارية والإعلامية المتميزة، حيث أنه يعمل كمذيع متعاون في إذاعة الرياض ويقدم عدة برامج، إضافة لتقديمه الجلسة الأسبوعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان في قصر الإمارة، كما سبق وقدم مناسبات لإمارة منطقة الرياض بمقر قصر الحكم.