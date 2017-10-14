يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان | فيفاء أون لاين
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان

يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرارا يقضي بتكليف الأستاذ يحيى بن محمد عطيف متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
من جانبه عبر العطيف عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بجازان على هذه الثقة والتي تعد حافزا لتقديم المزيد من الجهد في عمله الجديد.
ويعد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي يحيى عطيف من الكفاءات الإدارية والإعلامية المتميزة، حيث أنه يعمل كمذيع متعاون في إذاعة الرياض ويقدم عدة برامج، إضافة لتقديمه الجلسة الأسبوعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان في قصر الإمارة، كما سبق وقدم مناسبات لإمارة منطقة الرياض بمقر قصر الحكم.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*