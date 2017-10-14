في أول ظهور الملكي يقسو على كارينيو الشباب بخماسية ويتصدر الدوري السعودي

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقتاً ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه مساء اليوم السبت على مضيفه الشباب بنتيجة 5-2، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت قمة الجولة السادسة الخسارة الأولى لكاريينيو مدرب فريق الشباب في ظهوره الأول مع الفريق العاصمي، بعد توليه مهام الأمور الفنية بعد إقالة المدرب السعودي سامي الجابر.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكراً عن طريق المحترف السوري عمر السومة عند الدقيقة 2، ورد الشباب سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين عن طريق خالد كعبي، وعند الدقيقة 11 تمكن المهاجم عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، وواصل الأهلي هجومه حتى نجح اللاعب معتز هوساوي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 24، وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني وعزز حسين المقهوي النتيجة للأهلي بالهدف الرابع عند الدقيقة 61، وعند الدقيقة 75 أهدر قائد الشباب ناصر الشمراني ركلة جزاء، وأنهى مسلسل الأهداف الأهلاوية البرازيلي ليوناردو بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 84، وعند الدقيقة 87 قلص المحترف العراقي سعد عبدالأمير النتيجة للشباب بالهدف الثاني.

كما وصل هداف الدوري السعودي لثلاثة المواسم الماضية والموسم الحالي لاعب الملكي عمر السومه إلى الهدف رقم 101 بمختلف المسابقات السعودية

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في المركز الأول، وبفارق الأهداف عن الباطن الثاني والفيصلي الثالث، وبقي الشباب على رصيده السابق 6 نقاط في المركز التاسع.