نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الفيفي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد الوكيل رقيب علي بن يحيى الفيفي، الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي .

وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة ظهر يوم السبت (أمس) بجامع الراجحي بالرياض ، وأدى الصلاة مع سموه عدد من كبار الضباط بالقوات البرية .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن ، مؤكداً على ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .