جريمة بشعة .. مواطن يسدد طعنات نافذة لوالدته! | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

جريمة بشعة .. مواطن يسدد طعنات نافذة لوالدته!

جريمة بشعة .. مواطن يسدد طعنات نافذة لوالدته!
فيفاء أون لاين - متابعة

تعرضت سيدة في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس (السبت)، إلى الطعن من أحد أبنائها، ما أدى إلى وفاتها بعد فترة وجيزة من الجريمة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي قد استقبل المواطنة ونقلت على الفور إلى قسم العناية الفائقة لمحاولة إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

وتفيد المعلومات الأولية أن السيدة تعرضت لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر، كما تشير المعلومات إلى أن ابنها منفذ الجريمة ربما يكون مصاباً بمرض نفسي.

ومن المتوقع أن يصدر عن الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الحدود الشمالية بيان رسمي حول الحادث يوضح تفاصيله وملابساته.

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