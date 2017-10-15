نائب أمير جازان ينهي قضية “فتاة أبو عريش”

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان بسداد مديونية “فتاة أبو عريش” التي ناشدت سموه الكريم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن صدر بحقها حكم شرعي بالسجن بسبب دين عليها.

ورفع والد الفتاة شكره وتقديره وامتنانه لسموه الكريم على هذه اللفتة الكريمة وتجاوبه الدائم وغير المستغرب.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً بسجن الفتاة لعدم سدادها مبلغاً مالياً يقدر بـ45 ألف ريال، عجزت عن سداده؛ مما اضطرها لمناشدة سمو الأمير، الذي وجه بسداده في لفتة حانية منه، لإدخال الفرحة والسرور على الفتاة وذويها.