اثنان في حالة غير طبيعية يطلقان النار على مواطن

تمكنت دوريات الأمن بالقصيم من إلقاء القبض على متهمين – سعوديي الجنسية – إثر قيامهما بإطلاق النار اتجاه أحد المواطنين من سلاحٍ كان بحوزتهما، ومبادرتهما بالهرب عند طلبهما التوقف من قبل رجال الأمن، وسلكا طريقاً صحراوياً في محاولةٍ للفرار والتخفي عن الأنظار، وبحسب إفادة الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه وبفضل من الله تم متابعتهما في منطقةٍ صحراوية شرقي محافظة عنيزة واستيقاف المركبة التي كانا يستقلانها والسيطرة على قائدها ومرافقه اللذان اتضح أنهما في حالةٍ غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على أسلحةٍ نارية ومواد مخدرة وعبوات تحتوي مادة العرق المسكر.

وتم إحالتهما لجهة الاختصاص، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.