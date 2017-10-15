ضبط مصنع للعرق في محايل

أفشلت الدوريات الأمنية بمحافظة محايل صباح أمس السبت، ترويج 2450 لترًا من العرق المسكر في وادي قنا غرب محافظة محايل، كانت جاهزة ومعدة للتوزيع.

وفي التفاصيل؛ تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة محايل بمتابعة من قائدها المقدم يحيى بن علي عسيري، من كشف أحد أكبر مصانع العرق المسكر اتخذ من وادي تظبي بقنا غرب المحافظة مقرًا له وحالت مداهمة الفجر من ترويج 2450 لترًا من العرق المسكر كانت في طور التوزيع والترويج من خلال ضبط 7 براميل سعة البرميل الواحد 350 لترًا كانت ممتلئة بالعرق.

وأسفرت المداهمة عن الكشف عن الأدوات المستخدمة في التصنيع وهي عبارة عن ليات للتقطير وقدر ضغط كبير وخميرة فورية، وسلمت الحالة لشرطة محايل بطبيعة الاختصاص.

وثمّن محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي الجهود المبذولة من قِبل أفراد الدوريات الأمنية وقائدها والتي كان لها الدور الكبير في كشف عديد من مصانع الخمور والعرق وضبط عديد المروجين في أوقات مختلفة.