رئيس بلدية الداير يقف على احتياجات سكان جبل آل يحيى

وقف رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور يرافقه مدير إدارة الخدمات جبار بن محمد الريثي على احتياجات سكان جبل آل يحيي من سفلتة وانارة ونظافة واطلع على معاناة السكان في الجبل الذي يقع شرق المحافظة على بعد 40 كم حيث يسكن في الجبل ما يقارب أكثر من 4 آلآف نسمة موزعين على 60 قرية .

وقام مذكور بجولة على عدد من القرى واستمع لشكاوي المواطنين حول نقص الخدمات في الجبل موضحين له معاناتهم مع الطرق داخل الجبل وخاصة طريق المركز الصحي ومجمع المدارس التعليمي للبنات والبنين والنظافة في القرى واطلع على مرمى النفايات الذي يقع اسفل الجبل.

وأكد مذكور في ختام جولته أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمامه موضحاً انه سيوجه فرق العمل بتكثيف عملية النظافة في المرمى وتكليف سيارات خاصة تنطلق من مركز خدمات البلدية بالسارة لمعالجة وضع النظافة في جبل آل يحيى.

وبين مذكور ان السلفتة والانارة ستدرج ضمن الاولويات في المشاريع البلدية وخاصة طريق المركز الصحي والمجمع التعليمي بالتنسيق مع المجلس البلدي .

وذكر أن الجولة تأتي بناء على توجيهات أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع لمتابعة احتياجات سكان جبل آل يحي والاطلاع على جميع الملاحظات ومعالجتها.